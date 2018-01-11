Аболс надеется на то, что "Лада" останется в КХЛ

Главный тренер "Лады" Артис Аболс верит в то, что клуб сохранит место в КХЛ после текущего сезона. Кроме того, специалист остался доволен игрой своей команды в матче против ЦСКА (0:3).

– Прошлой игрой я был недоволен, в игре против "Витязя" мы переоценили свои возможности, – сказал Аболс. – Сегодня ни в чем ребят не могу упрекнуть. Играли все 60 минут. У нас были хорошие моменты, но голкипер ЦСКА здорово с ними справился. Там, где они создали моменты, мы выстояли и отбились. Но два гола пропустили из-за того, что сами напортачили.

Не знаю, что решит КХЛ - будет ли "Лада" играть в следующем сезоне или нет. Внутренне вера у меня, конечно, есть.