Аалтонен вернулся в "Витязь"

Форвард Миро Аалтонен снова стал игроком "Витязя", информирует пресс-служба подольского клуба. В прошлом сезоне 25-летний финн выступал в АХЛ за "Торонто Марлиз" – фарм-клуб "Торонто" и завоевал с командой Кубок Колдера.

В регулярном чемпионате Аалтонен провел 64 матча и набрал 43 результативных балла – он вошел в четверку самых результативных игроков команды. В плей-офф АХЛ в 20 матчах Аалтонен забросил 4 шайбы, отдав 9 передач. Сезоном ранее Аалтонен выступал в "Витязе", когда подмосковная команда впервые пробилась в плей-офф КХЛ.