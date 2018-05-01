60 игроков "Куньлуня" стали свободными агентами

Сегодня КХЛ опубликовала списки свободных агентов, которые с 1 мая могут подписывать контракты с любыми клубами. Чемпионом по этому показателю стал китайский "Куньлунь" - свободными агентами стали 60 игроков этой команды. В рижском "Динамо" после перевода хоккеистов в статус свободных агентов остался один хоккеист на контракте – 21-летний защитник Увис Балинскис.