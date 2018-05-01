60 игроков "Куньлуня" стали свободными агентами

Сегодня КХЛ опубликовала списки свободных агентов, которые с 1 мая могут подписывать контракты с любыми клубами. Чемпионом по этому показателю стал китайский "Куньлунь" - свободными агентами стали 60 игроков этой команды. В рижском "Динамо" после перевода хоккеистов в статус свободных агентов остался один хоккеист на контракте – 21-летний защитник Увис Балинскис.
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Тахир Забиздуллин
Хорошо,допустим,Рига это какой-никакой бренд ещё с советских времён. Но зачем держать Куньлунь на который ходит 200 человек? По сравнению с ними у Югры супер посещаемость. Конечно, китайский рынок важен с учётом их населения, но не лучше ли помогать своим клубам? Странно всё это...
10:47
delacrua
это Россия, брат.
10:39
vik64
Свои клубы выгоняем из КХЛ, а этих держим...Парадокс
10:30