500-я шайба Мозякина принесла "Магнитке" победу над "Автомобилистом"

Магнитогорский "Металлург" переиграл дома "Автомобилист" со счетом 3:1 в третьем матче серии плей-офф КХЛ. В составе хозяев отличились нападающие Сергей Мозякин, Ян Коварж и Евгений Тимкин. У екатеринбуржцев гол забил форвард Анатолий Голышев.

Отметим, что для Мозякина эта шайба стала 500-й в чемпионатах России.

Счет в серии стал 2:1 в пользу "Металлурга". Следующая игра пройдет 8 марта в Магнитогорске.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

"Металлург" (Магнитогорск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Голышев - 2 (Чесалин), 16:38 - 0:1. Мозякин - 2 (бол., Ли, Коварж), 35:53 - 1:1. Коварж - 1 (Мозякин, Вольски), 48:35 - 2:1. Тимкин - 1, 57:00 - 3:1.

Вратари: Кошечкин - Коварж (59:04).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 33 (7+18+8) - 27 (11+8+8).

Судьи: Гофман, Гусев.

7 марта. Магнитогорск. "Арена Металлург".

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