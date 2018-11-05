4 передачи Манукяна помогли "Авангарду" обыграть "Куньлунь"

"Авангард" обыграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:1. 20-летний нападающий омичей Артем Манукян сделал в этой игре 4 передачи.

"Авангард" набрал 40 очков в 26-ти матчах и идет вторым в таблице Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Куньлунь" (Пекин) - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Покка - 4 (Манукян, Семенов), 10:40 - 1:0. Петров - 4 (Манукян), 32:05 - 2:0. Фрэнсон - 4 (Манукян, Широков), 39:36 - 3:0. Михеев - 11, 46:13 - 4:0. Бек - 9 (Вольски, Сундстрем), 49:43 - 4:1. Чудинов - 6 (Манукян, Семенов), 55:52 - 5:1.

Вратари: Бобков - Браст.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 24 (6+11+7) - 20 (5+9+6).

Судьи: Сергеев, Франо.

5 ноября. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".