34 хоккеиста "Спартака" отправились на сбор в Либерец

"Спартак" вылетел на первый сбор команды, который пройдет в чешском городе Либерец, сообщает официальный сайт клуба. Всего на сбор отправились 34 хоккеиста.

Команда будет работать на льду и на земле. Контрольных матчей на первом сборе не запланировано.

Вратари: Маркус Свенссон, Никита Беспалов, Денис Синягин, Александр Трушков;

Защитники: Дмитрий Калинин, Алексей Бондарев, Алексей Пепеляев, Вилле Лаюнен, Евгений Кулик, Алексей Кириллов, Всеволод Сорокин, Владислав Провольнев, Юрий Сергиенко, Дмитрий Юдин, Алексей Царев, Кирилл Свиязов;

Нападающие: Максим Потапов, Станислав Чистов, Виктор Бобров, Игорь Мирнов, Денис Толпеко, Константин Глазачев, Райан Стоа, Бен Максвелл, Александр Комаристый, Анатолий Никонцев, Лукаш Радил, Артем Воронин, Сергей Шмелев, Вячеслав Лещенко, Илья Павлюков, Никита Ли, Максим Цыплаков, Илья Кляузов.

В минувшем сезоне красно-белые не смогли пробиться в плей-офф Кубка Гагарина, заняв по итогам регулярного чемпионата предпоследнее, 13-е место в таблице Западной конференции.