20:46 28 сентября | Хоккей — КХЛ

326 минут 27 секунд - новый рекорд чемпионатов от СКА

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Нападающий "Авангарда" Максим Тальбо прервал рекордную сухую СКА на отметке 326 минут 27 секунд. Питерские армейцы, не пропускавшие на протяжении четырех матчей, превзошли рекорд "Лады", чей вратарь Иржи Трвай в сезоне-2003/04 не пропускал 305 минут 56 секунд. (Кирилл БУРДАКОВ)

Серия СКА без пропущенных голов

Дата

Вратарь

Матч

Гол соперника

Время

14.09.2018

Маркус ХЕЛЛЬБЕРГ

Спартак (д) – 2:1

Глеб ШАШКОВ (2.26)

57.34

18.09.2018

Маркус ХЕЛЛЬБЕРГ

Северсталь (г) – 5:0

-

60.00

20.09.2018

Игорь ШЕСТЕРКИН

Динамо М (г) – 4:0

-

60.00

22.09.2018

Игорь ШЕСТЕРКИН

Локомотив (г) – 2:0

-

60.00

26.09.2018

Маркус ХЕЛЛЬБЕРГ

Сибирь (д) – 5:0

-

60.00

28.09.2018

Маркус ХЕЛЛЬБЕРГ

Авангард (д) -

Максим ТАЛЬБО (28.50)

28.50
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