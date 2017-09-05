3 очка Мозякина помогли "Магнитке" обыграть "Адмирал"

Магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Отметим, что в составе победителей 3 (2+1) очка набрал Сергей Мозякин. Также 3 (0+3) балла за результативность набрал Мэтт Эллисон.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Голы: Мозякин - 5 (бол., Эллисон, Косов), 19:09 - 1:0. Мозякин - 6 (бол., Эллисон, Косов), 20:42 - 2:0. Александров - 2 (Бутузов), 21:52 - 2:1. Коварж - 1 (Мозякин), 26:31 - 3:1. Махановский - 1 (бол., Александров, Блум), 31:53 - 3:2. Осала - 2 (бол., Эллисон, Филиппи), 39:37 - 4:2.

Вратари: Самсонов - Налимов (59:13 - 59:26).

Штраф: 10 - 14.Броски: 38 (9+22+7) - 29 (6+9+14).

Судьи: Фатеев, Цыплаков.

5 сентября. Магнитогорск. "Арена Металлург".