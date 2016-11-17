3 очка Костицына принесли минскому "Динамо" победу над "Витязем"

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" обыграло "Витязь" со счетом 3:0. Самым результативным игроком встречи стал нападающий Сергей Костицын, набравший 3 (1+2) очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Динамо" (Минск) – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Костицын – 4 (бол., Матерухин, Эллисон), 3:58 – 0:1. Эллисон – 11 (бол., Костицын, Лисовец), 12:43 – 0:2. Ковыршин – 6 (бол., Клинкхаммер, Костицын), 41:41 – 0:3.

Вратари: Сятери – Скривенс.

Штраф: 14 – 20.

Броски: 26 (4+13+9) – 36 (14+7+15).

Судьи: Гебеи, Гусев.

17 ноября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".