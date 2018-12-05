3 очка Хохлачева помогли "Спартаку" разгромить "Йокерит"

"Спартак" обыграл "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:1. По 3 очка в этой встрече набрали нападащие Александр Хохлачев (2+1) и Артем Федоров (1+2).

Красно-белые одержали 18-ю победу в 36-ти матчах, набрав 42 очка. Команда идет пятой в Западной конференции. "Йокерит" - четвертый с 48-ю очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки) - 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Голы: Весалайнен - 2 (бол., Плэтт, Леписто), 27:40 - 0:1. Хохлачев - 12 (Федоров), 28:28 - 1:1. Хохлачев - 13 (бол., Ганзл, Федоров), 44:58 - 2:1. Федоров - 4 (Ганзл, Хохлачев), 50:44 - 3:1. Зубов - 7 (Даугавиньш, Провольнев), 51:54 - 4:1. Осипов - 2 (мен., п.в., Зубов), 56:21 - 5:1.

Вратари: Гудачек - Запольски (55:10 - 56:21).

Штраф: 30 - 16.

Броски: 30 (6+15+9) - 33 (10+10+13).

Судьи: Белов, Оскирко.

5 декабря. Мытищи. "Арена Мытищи".