3 очка Азеведо помогли "Ак Барсу" обыграть "Давос"

"Ак Барс" обыграл "Давос" на Кубке Латвийской железной дороги - 4:2. 3 (1+2) очка в этой игре набрал нападающий казанцев Джастин Азеведо.

Кубок Латвийской железной дороги

"Ак Барс" (Россия) - "Давос" (Швейцария) - 4:2 (0:1, 4:0, 0:1)

Голы: Принс - 1 (Эгли, Нюгрен), 15:02 - 0:1. Азеведо - 3, 24:48 - 1:1. Секач - 1 (Яруллин, Азеведо), 27:15 - 2:1. Зарипов - 3 (бол., Ткачев), 36:42 - 3:1. Клинкхаммер - 2 (бол., Марков, Азеведо), 37:31 - 4:1. Принс - 2 (Дю Буа), 52:30 - 4:2.

Вратари: Гарипов - Сенн.

Судьи: Гришкевич, Сидоренко.

21 августа. Казань. "Татнефть Арена".