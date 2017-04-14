23 броска за период – новый рекорд финалов КХЛ

В первом периоде домашнего матча против "Металлурга" хоккеисты СКА нанесли 23 броска по воротам Василия Кошечкина. Это новый рекорд по количеству бросков для финальных серий Кубка Гагарина. Предыдущее достижение было установлено в 2011 году, когда хоккеисты "Атланта" 21 раз проверили голкипера "Салавата Юлаева" Эрика Эрсберга.

Причем Кошечкин, в отличие от шведского уфимца, пропустившего две шайбы, в первые 20 минут матча в Санкт-Петербурге оставил свои ворота в неприкосновенности. (Кирилл БУРДАКОВ)

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