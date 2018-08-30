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"2 очка за победу". КХЛ изменила систему начисления очков в регулярном чемпионате

КХЛ изменила систему начисления очков в регулярном чемпионате. Фото "СЭ"
КХЛ изменила систему начисления очков в регулярном чемпионате. Фото "СЭ"

Сегодня, 30 августа, на заочном заседании Совета директоров КХЛ было принято решение об изменении системы начисления очков в матчах регулярного чемпионата, информирует пресс-служба лиги. В голосовании приняли участие 15 из 19 членов Совета директоров КХЛ, решение принято единогласно.

С сезона-2018/19 на первом этапе чемпионата КХЛ будет использоваться следующая система начисления очков:

1. Любая победа – 2 очка;

2. Поражение в овертайме или в серии послематчевых бросков – 1 очко;

3. Поражение в основное время – 0 очков.

Новый чемпионат стартует в субботу, 1 сентября, матчем в Казани между действующим обладателем Кубка Гагарина "Ак Барсом" и СКА.

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https://www.khl.ru/news/2018/08/30/405173.html​

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