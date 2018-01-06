2 очка Арзамасцева помогли "Салавату" обыграть рижское "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское "Динамо" уступило "Салавату Юлаеву" в овертайме (3:4). Автором победной шайбы в составе уфимцев стал защитник Захар Арзамасцев, который набрал в этой встрече два (1+1) очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Евпалов – 5 (Кристо, Индрашис), 2:06 – 1:0. Гончаров – 1 (Майоров), 5:57 – 1:1. Лисин – 12 (Арзамасцев, Панин), 29:22 – 1:2. Макмиллан – 10 (бол., Мейя, Столлери), 34:26 – 2:2. Хартикайнен – 17 (Умарк), 34:38 – 2:3. М. Редлихс – 5 (Дарзиньш, Столлери), 54:55 – 3:3. Арзамасцев – 3 (Ткачев), 61:29 – 3:4.

Вратари: Калныньш – Налимов.

Штраф: 2 – 10.

Броски: 36 (13+12+10+1) – 19 (5+7+6+1).

Судьи: Гусев, Раводин.

6 января. Рига. Арена Рига.

Турнирная таблица – здесь//

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