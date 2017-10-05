19-летний защитник ЦСКА перешел в "Сочи"

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Артема Чмыхова в "Сочи". Детали сделки по переходу 19-летнего игрока не разглашаются.

Чмыхов - воспитанник столичного клуба. В общей сложности он провел в КХЛ 27 матчей, не отметившись результативными действиями. В МХЛ в составе "Красной Армии" он набрал 31 (11 шайб + 20 передач) очко в 69 матчах, а в ВХЛ на его счету 15 (2+13) очков в 55 матчах за "Звезду".

В 2017 году в составе молодежки армейцев Чмыхов стал обладателем Кубка Харламова, а также завоевал Кубок мира среди молодежных команд.