18-летний форвард "Трактора" набрал девятое очко в плей-офф и догнал Кузнецова и Ничушкина

18-летний нападающий "Трактора" Виталий Кравцов отдал две голевые передачи в матче против "Салавата Юлаева" и набрал 9 (6+3) очков в нынешнем Кубке Гагарина. Он вышел на седьмое место в списке лучших юниоров в плей-офф чемпионатов России, догнав других челябинских нападающих – Евгения Кузнецова и Валерия Ничушкина. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Лучшие бомбардиры U-20 в плей-офф чемпионатов России

Игрок Сезон Возраст* Клуб И О (Г+П) 1. Максим АФИНОГЕНОВ 1998/99 19 Динамо 16 16 (10+6) 2. Евгений МАЛКИН 2005/06 19 Металлург Мг 11 15 (5+10) 3. Олег КВАША 1996/97 18 ЦСКА 23 11 (4+7) 4. Алексей ЯШИН 1992/93 19 Динамо 10 10 (7+3) 5. Евгений КУЗНЕЦОВ 2011/12 19 Трактор 12 9 (7+2) 6. Виталий КРАВЦОВ 2017/18 18 Трактор 8 9 (6+3) 7. Валерий НИЧУШКИН 2012/13 18 Трактор 25 9 (6+3) 8. Александр СЕМИН 2002/03 18 Лада 10 8 (5+3) 9. Николай ПРОНИН 1997/98 18 ХК ЦСКА 22 7 (5+2) 10. Алексей ЧЕРЕПАНОВ 2006/07 18 Авангард 10 7 (3+4)

* На начало плей-офф