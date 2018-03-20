18:34 | Хоккей — КХЛ

18-летний форвард "Трактора" набрал девятое очко в плей-офф и догнал Кузнецова и Ничушкина


18-летний нападающий "Трактора" Виталий Кравцов отдал две голевые передачи в матче против "Салавата Юлаева" и набрал 9 (6+3) очков в нынешнем Кубке Гагарина. Он вышел на седьмое место в списке лучших юниоров в плей-офф чемпионатов России, догнав других челябинских нападающих – Евгения Кузнецова и Валерия Ничушкина. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Лучшие бомбардиры U-20 в плей-офф чемпионатов России

Игрок

Сезон

Возраст*

Клуб

И

О (Г+П)

1. Максим АФИНОГЕНОВ

1998/99

19

Динамо

16

16 (10+6)

2. Евгений МАЛКИН

2005/06

19

Металлург Мг

11

15 (5+10)

3. Олег КВАША

1996/97

18

ЦСКА

23

11 (4+7)

4. Алексей ЯШИН

1992/93

19

Динамо

10

10 (7+3)

5. Евгений КУЗНЕЦОВ

2011/12

19

Трактор

12

9 (7+2)

6. Виталий КРАВЦОВ

2017/18

18

Трактор

8

9 (6+3)

7. Валерий НИЧУШКИН

2012/13

18

Трактор

25

9 (6+3)

8. Александр СЕМИН

2002/03

18

Лада

10

8 (5+3)

9. Николай ПРОНИН

1997/98

18

ХК ЦСКА

22

7 (5+2)

10. Алексей ЧЕРЕПАНОВ

2006/07

18

Авангард

10

7 (3+4)

* На начало плей-офф

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