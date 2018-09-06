20:49 | Хоккей — КХЛ

17-летний защитник "Динамо" набрал первое очко в КХЛ

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Защитник московского "Динамо" Андрей Прибыльский набрал первое очко в КХЛ. Молодой игрок, которому только в декабре исполнится 18, поучаствовал в голевой комбинации в матче регулярного чемпионата с "Сибирью".

 

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