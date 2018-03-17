17-летний Денисенко дебютирует за "Локомотив" во втором матче серии со СКА

Нападающий Григорий Денисенко включен в состав "Локомотива" на второй матч серии со СКА. Напомним, первую встречу ярославцы проиграли со счетом 0:4. Состав СКА не претерпел изменений по сравнению с первым матчем.

17-летний Денисенко занял место Брэндона Козуна в тройке с Максимом Тальбо и Петри Контиолой.

Отметим, что в стартовом составе выйдет вратарь Александр Судницин вместо Алексея Мурыгина, замененного по ходу первого матча после четырех пропущенных шайб.

Полностью состав "Локомотива" выглядит так:

вратари: Судницин (Мурыгин);

защитники: Крунвалль – Накладал, Елесин – Любушкин, Черепанов – Коледов, Ковалев;

нападающие: Тальбо – Контиола – Денисенко, Мосалев – Локтионов – Апальков, Каюмов – Красковский – Коршков, Ильенко – Кадейкин – Картаев, Иванов.

Добавим, что Денисенко с очень большой долей вероятности будет выбран в первом раунде драфта НХЛ-2018.