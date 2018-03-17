17-летний дебютант "Локомотива": "СКА можно грохнуть"

Нападающий "Локомотива" Григорий Денисенко поделился впечатлениями от победы над СКА (2:1) во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Отметим, что для 17-летнего Денисенко эта игра стала дебютной в Континентальной лиге.

- Первый матч за "Локомотив" и сразу в плей-офф. Какие ощущения?

- Неделю назад уже знал, что, будет, может быть, такая возможность сыграть. Обдумывал все произошедшее. Не волновался, все было нормально.

- Смен было немного.

- Да, получались удаления, в большинстве я не играл, да и в меньшинстве тоже. В основном сидел на лавке.

- Что парни говорили вам перед матчем?

- Подбадривали, говорили: "Не волнуйся, все нормально будет".

- Объяснили, почему именно вместо Козуна поставили?

- Это не мое дело.

- У вас был отличный момент забить, но вы сами шайбу и выгребли из ворот.

- Можно было порасторопнее сыграть, получился бы первый гол в КХЛ в первом же матче.

- Как вам плей-офф КХЛ после МХЛ?

- Конечно, тяжело. Скорости другие, мышление другое. Но сыграл первые две смены, а потом вкатился более-менее и не чувствовал, что это был только первый матч.

- Если дойдете до финала Кубка Гагарина - придется пропустить юниорский чемпионат мира.

- Это тоже не я решаю.

- А где хотелось бы сыграть больше – в финале или на ЮЧМ?

- Не буду отвечать на этот вопрос.

- Ждете шанса в следующих матчах серии?

- Конечно. Очень хочу сыграть.

- Есть ощущение, что серия затянется?

- СКА - очень мастеровитый соперник. Не знаю, как пойдет. Но ничейным счетом по итогам двух матчей можно быть довольным. На выезде против СКА очень тяжело играть.

- Можно ли вообще грохнуть СКА?

- Конечно. Ради этого мы и бьемся. Надо играть и выигрывать, не волноваться, биться до последнего, верить друг в друга и все получится.

- Конкретно вас просили максимально короткие смены играть?

- Все было как у всех: вся команда играет короткими сменами. (Игорь ЕРОНКО)