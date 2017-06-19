12 игроков "Динамо" обратились в профсоюз КХЛ в связи с долгами по зарплате

Председатель профсоюза Андрей Коваленко заявил, что 12 игроков из системы московского "Динамо" обратились в профсоюз в связи с долгами по зарплате. Это игроки из столичного "Динамо", клуба из Балашихи и ХК МВД.

– На сегодняшний день у нас заявления от 12 хоккеистов из системы "Динамо", которые дали полномочия профсоюзу заниматься их вопросом, – цитирует ТАСС Коваленко. – Для меня нет разницы мальчику 17-18 лет или 35. Мы будем идти единым целым за всех хоккеистов, не разделяя их по возрасту и лиге. Если остальные игроки хотят заниматься своими вопросами самостоятельно, это их дело.

Ранее стало известно, что центральный совет ВФСО "Динамо" окончательно забрал в свои руки управление хоккейным клубом. Команда примет участие в чемпионате КХЛ, однако пока непонятно, кто будет выступать в ее составе. Предыдущий хозяин клуба – юридическое лицо АНО "Динамо", возглавляемое Андреем Сафроновым, должно игрокам около 800 миллионов рублей. Новый хозяин – ООО "Динамо" не собирается выплачивать долги хоккеистам, а те, в свою очередь – выступать за клуб, пока не заплатят причитающееся за предыдущий сезон.