12 августа московское "Динамо" проведет встречу с болельщиками

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев рассказал о подготовке команды к новому сезону КХЛ. По его словам, на данный момент команда работает в двухразовом режиме.

- Пока мы работаем в двухразовом режиме - утро и вечер. 8 и 11 августа у нас две товарищеские игры с "Амуром", также будем проверять новых ребят, обновленные игровые сочетания, - приводит пресс-служба динамовцев слова Воробьева. - 12 августа состоится традиционная встреча с болельщиками. Они смогут принять участие в хоккейном матче, взять у ребят автографы, пообщаться с тренерским штабом, с игроками.

Отметим, что матч "Динамо" и "Амура", который состоится 8 августа, пройдет без присутствия болельщиков. Встреча 11 августа будет открытой.