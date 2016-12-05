Еременко, Хиетанен и Тальбо - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков минувшей недели в лиге. Лучшим вратарем признан Александр Еременко из московского "Динамо", в четырех матчах он одержал четыре победы, в том числе два матча провел "на ноль". Еременко отразил 97,60 процента бросков при коэффициенте надежности 0,74. Сухая серия голкипера "Динамо" составила 180 минут 12 секунд.

Лучшим защитником признан Юусо Хиетанен ("Динамо" Мск), вместе с командой одержавший победы и набиравший очки во всех четырех проведенных матчах. Всего на его счету 4 (2+2) очка. Защитник "Динамо" завершил все матчи с положительным показателем полезности при общем показателе (+4), также провел 6 силовых приемов и заблокировал 7 бросков соперника.

Лучшим нападающим признан Максим Тальбо ("Локомотив"), в трех матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 5 (1+4) очков. Нападающий ярославцев набирал результативные баллы в каждом из проведенных матчей, его шайба в игре с "Барысом" стала победной. Тальбо завершил все матчи с положительным показателем полезности при общем показателе (+5). На счету форварда "Локомотива" также 11 бросков по воротам.

Лучшим новичком признан защитник Владислав Провольнев ("Спартак"), не завершивший ни одного из трех проведенных матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3), нанес 5 бросков по воротам. 21-летний защитник в среднем проводил на льду 16 минут 45 секунд.