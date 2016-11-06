Юниорская сборная России заняла третье место на Мировом кубке вызова

Юниорская сборная России до 17 лет переиграла команду Канады (в белом) в матче за бронзовые медали Мирового кубка вызова со счетом 6:1. Встреча проходила на льду Эссар Центра.

Напомним, в полуфинале россияне уступили Канаде (в черном), которая в решающем поединке встретится со Швецией.

Мировой кубок вызова

За третье место

Канада (в белом) – РОССИЯ – 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)

Голы: Хованов (бол. Свечников, Жиляков), 3:27 - 0:1. Свечников (бол), 3:40 - 0:2. Ротенберг (бол. Денежкин, Соколов) 19:04 - 0:3. Свечников (Хованов), 35:40 - 0:4. Фочт (бол. Тайчоник ), 38:03 - 1:4. Соколов (Ротенберг, Денежкин), 55:58 - 1:5. Дробин, 58:50 - 1:6.

Броски: 44 - 23

Штраф: 10 - 16