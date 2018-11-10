Юниорская сборная России вышла в финал Мирового кубка вызова

Юниорская сборная России переиграла Швецию в матче 1/2 финала Мирового кубка вызова. Команда Сергея Голубовича в финале встретится с победителем встречи Финляндия - Канада. Финал состоится 11 ноября.

Мировой кубок вызова

Сборные до 17 лет

1/2 финала

Россия – Швеция – 6:4 (1:1; 4:1; 1:2)

Голы: Хуснутдинов (Чайка, Гущин), 5:56 - 1:0. Хедлунд (Йоханессон, Андраэ), 19:49 - 1:1. Пашин (Пономарев), 24:00 - 2:1. Гущин (Тютнев), 25:48 - 3:1. Пономарев (Пашин), 26:44 - 4:1. Хольц, 27:00 - 4:2. Гущин (Пономарев, Рычков), 31:38 - 5:2. Йоханессон (Хольц), 56:10 - 5:3. Пономарев (Пашин), 58:56 - 6:3. Кумлин (Люнгман), 59:45 - 6:4.

Вратари: Аскаров – Валлстедт.

Броски: 30-31

Штраф: 6-12

9 ноября 2018. Сент-Джон, "Харбор Стейшн".