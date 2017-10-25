Юниорская сборная России вновь обыграла "Локо-Юниор" перед Кубком Вызова

В Новогорске юниорская сборная России (игроки до 17 лет) провела второй из трех выставочных матчей перед Мировым Кубком вызова в Канаде. Команда Владимира Филатова вновь одержала победу во встрече с "Локо-Юниор". Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили Александр Черный (42-я минута) и Данила Хулапов (57). Днем ранее юниорская сборная России обыграла "Локо-Юниор" со счетом 3:2.

Следующий матч российские юниоры сыграют 28 октября с "Атлантами", а уже 1 ноября команда отправится в канадский Форт Сент-Джон, где примет участие в традиционном турнире Мировой Кубок вызова.