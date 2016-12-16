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Юниорская сборная России уступила США в полуфинале Кубка вызова

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В полуфинальном матче Кубка вызова юниорская сборная России уступила США - 4:2. Дублем в составе национальной команды РФ отличился нападающий Андрей Свечников. В матче за третье место подопечные Сергея Голубовича встретятся с Чехией. В финале американцы сыграют с командой Канады (Восток).

Кубок вызова

1/2 финала

Россия U18 - США - 2:4 (0:2; 0:1; 2:1)

Голы: Солоу (Филлипс), 18:05 - 0:1. Бергер (Адамс, Солоу), 19:38 - 0:2. Макманус (Лицотте, Суони), 36:00 - 0:3. Райчек, 46:40 - 0:4. Свечников (Чехович), 50:07 - 1:4. Свечников (Бицадзе, Чехович), 59:41 - 2:4.

Вратари: Райко (Яковлев) - Примо

Штраф: 8-12

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