13:09 | ХОККЕЙ — Юниоры

Юниорская сборная России определилась с составом команды на чемпионат мира

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Юниорская сборная России определилась с составом команды, который выступит на чемпионате мира в Словакии, информирует пресс-служба ФХР.

Первый матч подопечные Сергея Голубовича проведут 13 апреля против Швеции, начало игры - в 20.30 по московскому времени.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Устименко, Жуков, Райко;

Саморуков - Переляев, Чехович - Липанов - Свечников;

Рубинчик - Галенюк, Алексеев - Колтыгин - Бицадзе;

Баранов - Калабушкин, Слепец - Клисунов - Максимов;

Дедов, Муранов - Марушев - Шашков, Торопченко.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=13423

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