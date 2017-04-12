Юниорская сборная России определилась с составом команды на чемпионат мира

Юниорская сборная России определилась с составом команды, который выступит на чемпионате мира в Словакии, информирует пресс-служба ФХР.

Первый матч подопечные Сергея Голубовича проведут 13 апреля против Швеции, начало игры - в 20.30 по московскому времени.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Устименко, Жуков, Райко;

Саморуков - Переляев, Чехович - Липанов - Свечников;

Рубинчик - Галенюк, Алексеев - Колтыгин - Бицадзе;

Баранов - Калабушкин, Слепец - Клисунов - Максимов;

Дедов, Муранов - Марушев - Шашков, Торопченко.