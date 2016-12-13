Юниорская сборная России обыграла команду западной Канады на Кубке вызова

Сборная России для игроков не старше 18 лет обыграла команду западной Канады на Кубке вызова - 5:3. Двумя заброшенными шайбами в составе россиян отличился нападающий Алексей Липанов. Следующую игру подопечные Сергея Голубовича проведут 14 декабря против Швейцарии.

Кубок вызова

Россия U18 - Канада Запад - 5:3 (2:0; 1:3; 2:0)

Голы: Бицадзе (Алексеев, Костин), 9:39 - 1:0. Липанов (Чехович), 16:03 - 2:0. Тернбулл, 21:12 - 2:1. Куп (Сиферлинг, Кокс), 24:40 - 2:2. Тернбулл (Леско), 33:54 - 2:3. Свечников (Липанов), 38:27 - 3:3. Липанов (Свечников, Чехович), 40:28 - 4:3. Чехович (Свечников, Липанов), 42:33 - 5:3.

Вратари: Райко - Галайда