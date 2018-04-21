Юниор Жабреев: "Вернули чехам должок за мемориал Глинки"

Форвард питерского "Динамо" и юниорской сборной Александр Жабреев поделился впечатлениями от матч с Чехией (3:2) на ЮЧМ.

– Вся команда сыграла хорошо, – отметил Жабреев. Мифтахов потащил.

– Плотный матч получился.

– Да, чехами всегда с чехами такие упорные матчи и тяжело было играть.

– Не забили первыми.

– Плохо сыграли в меньшинстве. Потом выровняли, два гола забили.

– Что творится в обороне?

– Нормально все в обороне. Будем исправлять. Тренера говорят, что много удалений – надо работать над дисциплиной.

– Решили подарить зрителям валидольную концовку?

– Нет, конечно. Просто надо поговорить с ребятами.

– В родном городе приятно выступать?

– Конечно. Провел около пяти лет на этой арене. Прихожу как домой.

– Мемориал Глинки вспоминали?

– Конечно. Отдали им должок сегодня. (Евгений БЕЛОУСОВ)