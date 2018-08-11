Ярослав Лихачев: "Надо было забивать первыми, потому что матч был до гола"

Нападающий юниорской сборной России Ярослав Лихачев после поражения Швеции (1:2) в полуфинале одного из самых престижных турниров в юниорском хоккее – "Кубка Глинки/Гретцки" (ранее он назывался Мемориал Глинки) – посетовал на ошибки. По его словам, команда не реализовыала свои моменты. В матче за 3-е место Россия сыграет с США.

​– Поражение обидное. Мы проиграли из-за своих ошибок. Все парни бились, все молодцы, – цитирует Лихачева официальный спйт ФХР. – Чего не хватило? Мы вышли скованными, некоторые ребята нервничали, волновались. Потому что игра была очень важная, тяжело настроиться. После первых двадцати минут полегче стало. Во втором периоде не реализовали свои моменты. Надо было забивать первыми, потому что матч был до гола. Но какое-то невезение…

В раздевалке были очень расстроены. Просто каждый подумал о том, чего не сделал, где мог добежать, где доработать, реализовать момент. Тяжело говорить.

Поражение обидное. Но зацикливаться на нем не надо. Завтра игра за третье место, это тоже медаль и за нее надо биться. Чувствую, что в нашей команде это есть. Мы отдадим все силы, чтобы выиграть бронзу.

С кем играть за бронзу – с Канадой или США? Не так важно, на самом деле, но больше хотелось бы сыграть с канадцами – у них команда более интересная, уровень повыше. Хочется обыграть их.