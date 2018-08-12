Ярослав Аскаров: "Все пластались, все молодцы"

Вратарь юниорской сборной России Ярослав Аскаров после победы над США (5:4) в матче за третье место "Кубка Глинки/Гретцки" в интервью пресс-службе ФХР отметил, что его не расстраивают четыре шайбы, пропущенные в третьем периоде. По его словам, он все делал правильно, а главное - победа.

- Расстроились, что два периода на ноль, а в третьем четыре шайбы зашли?

- В третьем периоде такая игра пошла, вроде все делаешь правильно, а шайба все равно заходит. Но обидно не было – главное, что выиграли. Я до конца верил в победу, верил, что парни дотерпят. Все пластались, все молодцы.

Что запомню? Что мы хотели выиграть выиграть бронзу и сделали это. Поблагодарить я бы хотел всех ребят. И Васю, конечно же.

Чувствую сейчас гордость, счастье и усталость. Теперь отправимся домой, отдохнем немного и будем дальше работать.