Ярослав Алексеев: "Нужно забыть о поражении от США, будем бороться за бронзу Кубка вызова"

Нападающий юниорской сборной России Ярослав Алексеев подчеркнул, что в полуфинальном матче Кубка вызова с США (2:4) россиян подвела реализация моментов. По его словам, эта встреча была похожа на игры за клуб в юниорской лиге Квебека. Отметим, что россиянин является хоккеистом "Шербрук Финикс".

- Моментов у нас было много, но реализация подвела, - приводит пресс-служба ФХР слова Алексеева. - Да и бросали меньше, чем нужно было.

- Игра была похожа на те, которые бывают в лиге, где вы выступаете? Игроки старше и крепче.

- Немного похожа. Но все равно - надо было выигрывать. Сейчас нужно забыть эту игру, завтра все начнется с нуля. Будем бороться за медали. Поможет ли опыт Мемориала Глинки? Конечно.

- Здорово снова оказаться в сборной?

- Совершенно другая атмосфера, родной язык. Ребята знакомые, приняли меня хорошо. Со многими играл раньше, это сыграло свою роль. Времени на адаптацию в сборной не потребовалось.

- А в Северной Америке?

- Тут адаптация проходила непросто. Я вообще не говорил по-английски, когда приехал в Канаду, первый месяц было сложно. Большинство ребят франкоговорящие, но в команде есть американцы и канадцы из Онтарио, есть хоккеист из Чехии, он играет на этом турнире за свою сборную - Марек Закар. Поэтому общаемся на английском. Что касается хоккея, то сочетания практически каждый день разные, другой хоккей, другая площадка. Сейчас уже немного привык, освоился.