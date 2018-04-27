Вячеслав Фетисов: "Поражение сборной России на ЮЧМ - это серьезный провал"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что в поражении сборной России от США (1:5) в четвертьфинале Юниорского чемпионата мира необходимо детально разобраться.

- Поражение в четвертьфинале домашнего ЮЧМ - это серьезный провал, - приводит "Р-Спорт" слова Фетисова. - Нужно разбираться с этим результатом. Я слышал об истории (с отчислением Григория Денисенко и отсутствием Андрея Свечникова и Александра Хованова), но детально не разбирался в ней. В любом случае стоит задать эти вопросы ФХР.