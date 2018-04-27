16:30 | Хоккей — Юниоры

Вячеслав Фетисов: "Поражение сборной России на ЮЧМ - это серьезный провал"


Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что в поражении сборной России от США (1:5) в четвертьфинале Юниорского чемпионата мира необходимо детально разобраться. 

- Поражение в четвертьфинале домашнего ЮЧМ - это серьезный провал, - приводит "Р-Спорт" слова Фетисова. - Нужно разбираться с этим результатом. Я слышал об истории (с отчислением Григория Денисенко и отсутствием Андрея Свечникова и Александра Хованова), но детально не разбирался в ней. В любом случае стоит задать эти вопросы ФХР.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180427/1136098998.html

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Материалы других СМИ
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