Всеволод Скотников: "Предполагали, что канадцы будут играть в "бей-беги"

Вратарь юниорской сборной России (U17) Всеволод Скотников отметил, что ему понравился напряженный выставочный матч против сборной Канады. Россияне в преддверии Мирового Кубка вызова обыграли канадцев со счетом 3:2.

- Канадцы вчера перебросали нас, но мы и предполагали, что они будут играть в "бей-беги", - цитирует официальный сайт ФХР Скотникова. - Мне комфортно, когда много бросков, лучше постоянно быть в тонусе.

Мы быстро вкатились, игра, как мне показалось, была нашей - оказывали силовое давление, показали характер. Было важно выиграть этот матч, чтобы появилась уверенность перед началом турнира.

Общение с защитниками идет постоянно, мы разговариваем и во время игры, и в быту обсуждаем игровые моменты. Я себя комфортно чувствую, когда наша защита на льду.

Я впервые в Канаде, но обстановка здесь, конечно, очень хоккейная. Форт-Сент-Джон - маленький город, но люди живут хоккеем. Мы знаем, что Кубок вызова - непростой турнир, но и у нас сильная команда. Ребята все знают друг друга, те парни, которые впервые приезжают в сборную, вливаются в коллектив очень быстро. Мы же постоянно играем друг против друга. Против кого из сборной сложнее всего играть в чемпионате? Кого-то одного не стану выделять - все игроки сильные. Что касается вратарей, то Илью Горбунова и Вову Сартакова знаю уже давно, у нас хорошая рабочая обстановка на тренировках.

Все личные задачи и статистика сейчас уходят на второй план. Задача у сборной одна - выиграть.