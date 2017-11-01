Восемь игроков из канадских лиг сыграют за молодежную сборную России на матчах суперсерии

Восемь российских хоккеистов, выступающих в юниорских лигах Канады, вызваны в молодежную сборную России на матчи суперсерии, сообщает официальный сайт турнира. Суперсерия между россиянами и сборными канадских юниорских лиг будет состоять из шести матчей, которые пройдут с 6 по 16 ноября в Канаде. Хоккеисты проведут по два матча со сборной Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

Из WHL за сборную России сыграют защитники Александр Алексеев ("Ред Дир") и Артем Минулин ("Свифт").

На игры с командой OHL вызваны нападающие Алексей Липанов ("Бэрри") и Дмитрий Соколов ("Садбери"), а также защитник Дмитрий Саморуков ("Гэльф").



Из QMJHL в суперсерии сыграют форварды Виталий Абрамов ("Гатино "), Павел Колтыгин ("Драммондвилл ") и Герман Рубцов ("Шикутими").