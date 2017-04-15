Владислав Третьяк: "ФХР ждет от юниорской сборной России медалей ЧМ"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что от юниорской сборной России ждут первых за шесть лет медалей чемпионата мира. Россияне в стартовых матчах турнира обыграли Швецию (3:1) и уступили США (4:5).

- Знаете, я говорил с командой Сергея Голубовича перед отъездом и могу сказать, что у этой команды уже есть богатый опыт, - цитирует "Р-Спорт" Третьяка. - То, что в прошлом году они играли на турнире с ребятами на год старше, это большое подспорье для них. Команде я так и сказал, что мы ждем от них успеха, ждем медалей, потому что у них есть опыт, они порох уже почувствовали. В общем, надеемся на успех.