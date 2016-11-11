Владислав Сухачев: "Оборона сборной России сыграла очень надежно"

Вратарь молодежной сборной России Владислав Сухачев после победы над командой OHL (4:3) отметил, что россияне доминировали. Счет в серии стал 2:1 в пользу подопечных Валерия Брагина. В следующей встрече российская молодежка вновь сыграет с командой OHL.

– Cчитаю, что мы были активнее c первых минут и заслуженно открыли счет, – приводит слова Сухачева официальный сайт ФХР. – Сложно вспоминать по горячим следам, но вроде бы опасных бросков по моим воротам в начале игры особо и не было.

– В начале второго периода россиян перебросали 8-1. Тогда тяжело пришлось?

– Мне вообще не показалось, что соперник как-то глобально давил по сравнению с первыми двумя матчами. При игре 5 на 5 канадцы особо ничего не создавали, мы же много времени проводили в атаке. По крайней мере, из ворот мне казалось, что мы доминируем. В начале второго периода просто сказалась дальняя скамейка запасных у нашей команды.

– Канадцы меньше чем за две минуты забросили две шайбы и сравняли счет в третьем периоде. Сильно занервничали?

– Повода особо не было. Второй гол мы пропустили в двойном меньшинстве. Просто стечение обстоятельств. Третий тоже не наша вина. Играли мы хорошо, поэтому не было повода нервничать.

– Как удалось избежать штурма в исполнении проигрывающего соперника на последних минутах?

– Очень надежно сыграла оборона. Шайба в основном находилась в зоне соперника. Сами себе помогли спокойно закончить игру.