Владимир Филатов: "Удивлен, что было всего одно удаление"

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов после победы над Финляндией на "Кубке Глинки/Гретцки" отметил, что команде необходимо забыть этот результат.

– Как убедить команду забыть такую игру? Постарались сделать это сразу же, в раздевалке, - цитирует пресс--служба ФХР Филатова. - Но ребята не дураки, они и сами все понимают. В прошлом году мы проиграли чехам два матча из трех, мы видели как в товарищеской игре чехи обыграли Канаду. Будем играть с очень сильной командой и ребята понимают всю меру ответственности.

Игра сегодня у нас действительно получилась очень чистая, всего одно удаление. Скажу, что я сам удивлен. Несмотря на то, что мы много работали над этим, говорили с ребятами. Приятно удивлен? После одной игры не хочу так говорить. Сыграли хорошо. Вероятно потому что были хорошо готовы физически, успевали доставать соперника за счет работы ног и скорости, а не за счет зацепов.

Сейчас посмотрим игру чехов с американцами. Но уже в матче с канадцами было видно, что их основное оружие – хорошая организация игры в обороне и хорошая реализация голевых моментов на контратаках. Классическая чешская игра? Именно так ее и можно назвать. Подобраны очень хорошие игроки, злые. Особенно в обороне. В нападении также есть хоккеисты, которые обладают неплохой реализацией.