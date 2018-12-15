Владимир Филатов: "Сыграли сегодня так, как и положено играть русскому хоккеисту"

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов подвел итоги встречи с США (4:3) на Кубке Вызова. По его словам, все ребята выложились.

– Игра ожидаемо сложная. И следующая будет сложнее, как я и говорил. Наша команда – 2001 года рождения, соперники – 1999 и 2000 годов, – цитирует Филатова официальный сайт ФХР. – Говорить, что кто-то из наших игроков проявил себя лучше или хуже – не совсем правильно. Мы выиграли. Значит, все ребята выложились. Потому что даже если бы кто-то один спасовал, старшие ребята соперников сразу же наказали бы нас. Сыграли сегодня так, как и положено играть русскому хоккеисту: дух, характер, жажда победы.



Ребята – молодцы: выстояли, когда соперник снял вратаря, сумели поразить пустые ворота.