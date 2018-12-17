Владимир Филатов: "Не хватило физической мощи и сил"

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов после поражения от США (0:2) в финале Мирового кубка вызова отметил, что команде не хватило физической мощи и сил.

– Мы перед финалом знали, что сборная России еще не выигрывала этот турнир. Хотели нарушить эту традицию, – цитирует Филатова сайт Федерации хоккея России. - К сожалению, это не получилось. В первую очередь не хватило физической мощи и сил. В сегодняшней игре было видно, что мы младше. Это не оправдание, ребят не в чем упрекнуть, они сражались и выкладывались на 100 процентов.

Старались ни в чем не уступать. Но когда наши игроки таранного типа, которые во всех ситуациях находят путь к воротам, умеют вылезти по большому радиусу – если даже они не могли сегодня продавить защиту соперника, значит, мы уступили физически.