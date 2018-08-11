Владимир Филатов: "Многим игрокам не удалось себя проявить сегодня"

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов после поражения от Швеции в полуфинале "Кубка Глинки/Гретцки" отметил, что команда постарается закончить турнир с медалями. В матче за 3-е место предстоит сыграть с США.

– Сказал ребятам после матча, что очень надеюсь, что в их длинной хоккейной жизни это поражение будет самым горьким, – цитирует пресс-служба ФХР Филатова. – Здесь собраны очень хорошие игроки и они будут играть в достойных командах. Будут победы и поражения, ведь всегда выигрывать нельзя. Так что пусть это – будет самым горьким. Мы на неофициальном чемпионате мира. И мы должны постараться закончить его с медалями. Теперь наша задача – за короткий отрезок времени собраться, собрать свою волю, показать, что мы команда и попробовать выиграть бронзу.

Злую шутку с нами сыграли матчи в группе. Я считаю, что группа у нас была гораздо более сложная, чем у шведов с канадцами. Несмотря на крупные счета, все игры были очень жесткими. Мы реализовывали свои моменты, чего, к сожалению, сегодня не удалось сделать. Выплеснули много эмоций, как раз их, возможно, и не хватило в полуфинале.

Не считаю, что переезд на другую арену и усиление ответственности сыграли роль. Да, шведам этот лед уже знаком, но отговоркой для нас это быть не должно. Шведы переиграли нас стратегически: отдали инициативу, перекрыли свою зону, давали нам бросать. Мы нанесли очень много бросков в створ, но много бросков еще застревали в игроках шведов. Было тяжело выиграть пятак. Сборная Швеции сыграла нехарактерно, это стало неприятным сюрпризом для нас. Могли сыграть лучше сегодня, многим игрокам не удалось себя проявить. Будем завтра вытаскивать из себя все в игре за третье место.

Россия уступила Швеции в полуфинале "Кубка Глинки/Гретцки" //

Канада вышла в финал "Кубка Глинки/Гретцки", США сыграют с Россией за 3-е место