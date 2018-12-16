Владимир Филатов: "Если хотим выигрывать чемпионат мира в дальнейшем – мы должны побеждать уже сегодня"

Главный тренер юниорской сборной России (игроки до 18 лет) Владимир Филатов в преддверии матча с командой США в финале Мирового кубка вызова отметил, что подопечных не надо дополнительно настраивать.

– Конечно, ребята были невероятно рады выходу в финал, – цитирует Филатова сайт Федерации хоккея России. - Мы, тренеры, тоже радовались, но сдержанно. По большому счету, работа сделана еще не до конца. Все, кто смогут играть по состоянию здоровья и решению доктора – выйдут на лед завтра. Ребята максималисты – они хотят выиграть. Дополнительно настраивать их не нужно. Если хотим выигрывать чемпионат мира в дальнейшем – мы должны побеждать уже сегодня.