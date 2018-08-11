Василий Подколзин: "Шведы сегодня не делали ничего лишнего"

Нападающий юниорской сборной России Василий Подколзин после поражения Швеции (1:2) в полуфинале одного из самых престижных турниров в юниорском хоккее – "Кубка Глинки/Гретцки" (ранее он назывался Мемориал Глинки) – похвалил соперника. По его словам, теперь необходимо сосредоточиться на матче за третье место против США.

– Тяжело сейчас: и эмоциональное опустошение есть после такого поражение, и физически тяжело. Сейчас нужно максимально быстро мобилизоваться к завтрашней игре, – цитирует Подколзина официальный сайт ФХР. – Мы – я и многие другие ребята из сборной, не первый раз попадаем в такую ситуацию. Но это опыт. Мы получаем сейчас колоссальный опыт.



Шведы сегодня не делали ничего лишнего, они терпели, забили в нужный момент и этот гол перевернул игру. Они молодцы, это была хорошая игра, удачи им дальше.



Самое главное – оставаться семьей. И попытаться завтра сыграть максимально хорошо.



Я не назову нас командой, которой нечего терять. У нас есть цель, у нас есть шанс завоевать медали. Знаю, что завтра будет тяжело. Но мы с ребятами сделаем все возможное.



Самое главное, что мы команда. После игры я мог честно смотреть в глаза партнеру, а партнер – мне. Это хоккей.



С кем играть – все равно. Сейчас мысли не об этом, а о том, как быстрее восстановиться, забыть эту игру. Пока что это получается тяжело. Второй полуфинал смотреть не буду, как будет, так и будет.