Валерий Зелепукин: "Год назад впервые посмотрел драку с канадцами. Открыл для себя много нового"

Бывший советский и российский хоккеист, генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин рассказал о драке с канадцами на молодежном чемпионате мира-1987.

– Вы же были участником знаменитой драки на МЧМ-1987 с канадцами, причем находились на льду в тот момент, когда все началось.

– Да, но подробностей уже не помню. Когда идет драка в формате "все на все", то нет времени рассматривать с кем дерешься и что вокруг происходит. Я где-то год назад посмотрел ее в первый раз на видео. Открыл для себя много нового (улыбается). Оказывается, схватился с канадцем совсем не в том углу площадки, как считал раньше. Тогда в голове все перемешалось. Дикий адреналин. Синяков на лице не было, но под волосами оказалось шишек пять. Здоровенных. Если бы мы играли следующий матч, то шлем бы не смог на себя надеть. Разве сейчас скажешь, откуда тогда прилетало? Со всех сторон. (Михаил Зислис)

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