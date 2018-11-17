Валерий Брагин: "Заранее прорабатывали вариант, при котором Свечникова не отпустят"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу команды в Суперсерии CIBC Canada Russia Series. Российская молодежка в четвертый раз в истории выиграла Суперсерию, впервые с 2014 года. Сегодня команда вернулась в Россию.

– Положительный результат всегда радует, – цитирует официальный сайт ФХР Брагина. – Мы выполнили главную задачу, которые и ставили перед этой серией – посмотрели ребят, кандидатов в команду, практически определились с игроками, которые будут вызываться для подготовки к молодежному чемпионату мира.

– Какими факторами недовольны по итогам серии?

– Только положительные моменты могу выделить. Да, ни одной шайбы в меньшинстве не пропустили. Правильно сыграли с тактической точки зрения.

– Клуб НХЛ "Каролина" сообщила что не отпустит Свечникова на МЧМ.

– Ну а что делать. Такая ситуация. Мы заранее прорабатывали этот вариант. Еще летом были разговоры, что в случае стабильной игры его вряд ли отпустят в сборную.