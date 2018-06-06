Валерий Брагин: "Все наши команды будут демонстрировать комбинационный хоккей, а не "бей-беги"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал продление контракта с ФХР. Специалист заключил новое соглашение на 2 года с возможностью продления еще на два.

- Очень рад продлению контракта с Федерацией хоккея России, - сказал Брагин. - Спасибо ей и ее руководству за доверие. У ФХР есть четкий план развития на ближайший олимпийский цикл, и все, что касается системе сборных команд, подчинено ему.

За предыдущие годы работы в сборной выстроена четкая система подбора кандидатов, работа с видеоанализом.

Моя задача, как тренера системы сборных – не только добиваться хороших результатов на турнирах, но и готовить квалифицированных игроков для нашего хоккея – для национальной сборной в первую очередь.

Главное, чтобы на выходе из хоккейных школ у нас были более качественные игроки. Поэтому мы и создаем программы подготовки. Самое главное сейчас – воплотить это в жизнь. И нужно уйти в младшем возрасте от гонки за результатом. Кто-то из детей развивается раньше, кто-то позже, поэтому важно уделять внимание всем детям, а не только юным лидерам команды.



Сейчас есть очень плотное общение всех тренеров сборных команд между собой. Вся система сборных работает под единым началом, чтобы играть приблизительно в одинаковый хоккей. Все юниоры, которые взрослеют и поднимаются на ступень выше, должны знать азы нашей тактики, в какой хоккей им нужно играть. Поэтому сейчас со мной на Кубок Черного моря ездили Филатов и Голубович (тренеры 2001 и 2002 года рождения). Мы много общались, обменивались информацией. Все наши команды будут демонстрировать игровой, комбинационный хоккей, а не "бей-беги". Вообще, современный хоккей требует, чтобы хоккеист умел играть и в обороне, и в атаке.

Брагин работал в молодежной сборной с 2010 по 2012 и с 2014 по 2018 год. За это время команда 5 раз завоевывала медали чемпионата мира – золотую, три серебряные и одну бронзовую.

В период своего существования с 2015 года олимпийская сборная под руководством Браташа выиграла 4 международных турнира.