Валерий Брагин: "После третьей шайбы исход матча был предрешен"

Главный тренер сборной России Валерий Брагин после поражения от команды Западной лиги (1:4) отметил, что после третьей пропущенной шайбы исход игры был предрешен. Счет в серии стал равным 1:1.

– После ничейных двух периодов в третьем игра шла до гола. Мы допустили позиционную ошибку, нападающий пропустил подключение защитника, – приводит официальный сайт ФХР слова Брагина. – Тут же в контратаке получили третий, и, по сути, исход был предрешен.

– Сил на штурм в концовке не хватило из-за напряженного графика?

– Пытались забить до самого конца. Было несколько моментов и в большинстве, и в равных составах. Вторая заброшенная шайба могла придать эмоций, тогда шансов зацепиться было бы больше.

– Дважды меняли вратаря Сухачева из-за проблем с коньком. Такие моменты нервируют команду?

– Ну вот сломался конек без возможности оперативной починки – всякое бывает.

– Главный итог двух матчей со сборной Западной лиги?

– Посмотрели всех в деле, и все, что нужно, увидели.