Валерий Брагин: "Поедет ли Свечников на МЧМ-2018? Смотря в какой он будет форме"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин выразил сожаление в связи с травмами защитника магнитогорского "Металлурга" Григория Дронова и нападающего "Барри Колтс" Андрея Свечникова. Специалист также не исключил возможности вызова Свечникова на молодежный чемпионат мира-2018, который пройдет в американском Баффало с 26 декабря 2017 года по 5 января 2018.

– Как скажутся потери защитника Григория Дронова и нападающего Андрея Свечникова?

– Очень жаль, что они получили травмы. Дронова мы не повезли бы, потому что у него есть опыта игры на суперсерии. Дай бог, успеет восстановиться. Жалко, что нет Каюмова, у которого нет опыта игры. У 1998 года вообще мало международного опыта с канадцами. Конечно, и Свечникова хотели посмотреть.

– У Андрея есть шансы поехать на чемпионат мира, если успеет восстановиться?

– Смотря в какой форме будет. Если сыграет хотя бы 5 матчей, конечно, вызовем на сбор. После двух месяцев он будет без игровой практики, то шансов практически не будет. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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