Валерий Брагин: "Основная проблема российского хоккея - нехватка защитников"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин уверен, что главной проблемой в современном российском хоккее является нехватка защитников. По его словам, сейчас нужно сосредоточиться на ее решении.

В четверг и пятницу в Москве проходит семинар хоккейных тренеров на тему "Актуальные проблемы подготовки спортивного резерва в хоккее". Брагин стал одним из основных докладчиков.

- В своем докладе я сказал, что наша основная проблема сейчас - проблема защитников, - приводит "Р-Спорт" слова Брагина. - Она существует много лет, но ее нужно срочно решать. Чем быстрее мы ее решим, тем лучше. А вообще тренерские семинары - важная часть нашей работы. Чем чаще мы будем встречаться, вскрывать проблемы, существующие в нашем хоккее, тем будет лучше.