Валерий Брагин: "Нас подвела реализация. Отдохнем и будем стараться выиграть серию"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения от команды лиги Квебека (1:3) в матче CIBC Canada Russia Series отметил, что россияне не уступали сопернику в свежести и движении. Он также добавил, что у его команды еще есть шансы выиграть серию.

Россияне пока проигрывают серию со счетом 2:3. Заключительная встреча состоится вновь против команды Квебека в ночь с четверга на пятницу.

– Играли второй день подряд еще и после перелета, но я не считаю, что мы уступали сопернику в свежести и движении, – приводит официальный сайт ФХР слова Брагина. - Играли неплохо, командные действия получались, но подвела реализация.

При счете 1:1 были очень близки ко второй заброшенной шайбе: и "1 в 0" выходили, и "2 в 1", в большинстве были опасные броски. Вышли бы вперед в счете, думаю, довели бы игру до победы, а в итоге большинство реализовал соперник. Послезавтра новый матч, все по силам. Отдохнем и будем стараться выиграть серию.